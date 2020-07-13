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Фото обнаженной модели на фоне сада восхитило поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото обнаженной модели в саду восхитило фанатов
Фото: @mathildtantot
Модель популярного бренда Fashion Nova снялась обнаженной и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала без одежды и нижнего белья на фоне сада и лавандового поля. На снимке ее волосы заплетены в косу, а на голову надета косынка. Ее сфотографировали рядом с собакой. Из аксессуаров на модели — золотые серьги-кольца.
@mathildtantot
Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях под постом, набравшим миллион лайков.
«Просто шикарная», «О боже, шикарная», «Господи, какая же ты красивая», «Обожаю тебя», «Как ты можешь быть такой идеальной?» — высказывались фанаты.
9 июля Паулин Танто поделилась фотографией, на которой она запечатлена топлес в бикини на фоне бассейна. Знаменитость попозировала боком к фотографу с бутылкой воды в руках.
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