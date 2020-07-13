От каких процедур нужно отказаться летом 

Мы расскажем, когда поход в салон лучше отложить на осень

Летом хочется как никогда выглядеть хорошо, однако некоторые процедуры в вашем любимом салоне могут не то что не решить проблему, но и принести больше вреда вашей внешности. Стоит внимательно отнестись к тому, что предлагает вам косметолог в жаркий летний день, о чем мы и хотели сегодня поговорить.

Лазерная эпиляция

Наверное, единственная зона на теле, где процедура не противопоказана летом — зона бикини, однако от пляжа и солярия все же стоит отказаться хотя бы на пару недель после работы мастера. Что уж говорить о выполнении процедуры на открытых участках, таких, как лицо, зона подмышек, руки и ноги. Несоблюдение рекомендаций может привести к серьезной аллергии, пигментации и раздражению.

Пилинг

Еще один летний «бан» — любой вид пилинга. Очень часто непрофессиональные косметологи могут советовать легкие, поверхностные пилинги, которые якобы безвредны для кожи даже при мощном солнце. Нужна ли вам непривлекательные пятна по всему лицу, пусть и на обновившейся коже? Уверены, что нет. Никто не знает, как может отреагировать именно ваша кожа на подобный эксперимент, поэтому отложите поход на более поздний срок, например, на осень.

Удаление папиллом и родинок

Процедура не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд: действие жидкого азота или лазера неизбежно приводит к раздражению, которое может усугубиться, если вы выйдете позагорать сразу же после посещения салона. Активное воздействие солнца на поврежденный участок грозит появлением болього синяка или даже отека.

Ботокс

Препарат, который используется во время процедуры, имеет неприятный побочный эффект: высокие температуры могут разрушать компоненты, входящие в состав, тем самым сводя эффект от процедуры к нулю. Кроме того, как мы уже говорили, любое вмешательство, пусть даже поверхностное, это всегда стресс для организма, которому нужно время на восстановление, а палящее солнце в городе лишь добавит новых проблем.