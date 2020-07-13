Признаки, выдающие закомплексованную женщину 

Низкая самооценка делает женщину уязвимой и беззащитной. В итоге она перестает выполнять свою задачу: быть счастливой. В этой подборке мы постарались обратить ваше внимание на детали образа и поступки, которые красноречиво свидетельствуют: вы плохо относитесь к себе.

Чтобы исправить ситуацию, недостаточно просто изменить привычку. Важно разобраться в глубинных причинах низкой самооценки, разглядеть ее корни. И уже затем решать проблему точечно. Если самостоятельно это сделать не получается, возможно, нужно пообщаться с хорошим психологом.

Итак, что же делает женщина, которая не уверена в себе?

1. Кричит на детей и тех, кто не может дать отпор

Крик — всегда признак слабости. Неуверенная в себе женщина сомневается, что ее слова, сказанные спокойным тоном, произведут должный эффект, что ее услышат и послушаются. Поэтому она переходит на крик. Добавочный эффект — почувствовать себя сильнее с тем, кто морально слабее.

2. Обсуждает и критикует других людей

Самоутверждение — это то, что необходимо неуверенному в себе человеку, как воздух. Но одно дело — найти себя в творчестве или в труде, и совсем другое — самоутверждаться за счет других. Но этот незрелый способ — самый простой и доступный, поэтому им пользуются многие люди. «Посмотри, как ужасно накрашена эта девушка!, „ну ничего себе вульгарная юбка на этой женщине!“ — высмеивая других, они становятся выше в собственных глазах. Но, разумеется, это ложный рост.

3. Вечно оправдывается

Оправдание — своего рода защитная реакция. Оно означает, что мы боимся принять себя как есть. Не желаем быть плохими, боимся, что о нас плохо подумают. И потому так часто звучат слова оправданий. Комплекс „отличницы“ вкупе с неуверенностью в себе играет с женщиной плохую шутку: она оправдывается уже не только за свою ошибку, но и за то, чего не совершала. Позвольте себе хотя бы иногда быть „плохой девочкой“, это полезно.

4. Чересчур ярко и плотно красится днем

Наверняка у вас на работе тоже есть такая яркая „бабочка“, которую без тонны косметики на лице ни разу никто не видел? Три слоя помады, плотные тени, черные брови и ресницы — кажется, дама собралась на бразильский карнавал. Считается, что такие женщины лишены комплексов и очень уверены в себе. Но это не так. Плотный грим — маска, за которой прячется ранимая, неуверенная в себе личность. Практичный мейкап, подходящий по месту и по времени — вот признак уверенной в себе леди.

5. Не использует уходовую косметику

Ежедневный утренний и вечерний уход за лицом и телом, регулярные походы к косметологу — своего рода ритуал, который выполняет каждая любящая себя женщина. Отсутствие этих действий напрямую указывает на недостаточную любовь дамы к собственной персоне. Причем туалетный столик такой женщины может буквально ломиться от кремов, однако пользуется она в лучшем случае парочкой, да и то неподходящими по типу кожи: „намазала и ладно“.

6. Часто делает пластические операции по улучшению внешности

А это противоположная грань проблемы — излишнее внимание к собственной внешности, недовольство данными природой формами. Полностью „искусственное“ лицо, приобретенное в салонах красоты — своего рода маска, за которой женщина прячет комплексы. Невероятно длинные ресницы, которые веером лежат на щеках, десятисантиметровые ногти, бюст 6-го размера и так далее — все это приметы травмированного внутреннего мира.

7. Обидно шутит сама над собой

Самоирония — дело хорошее. Но только не тогда, когда переходит все границы. Такие женщины часто называют себя толстухами и уродинами — это стопроцентная защитная реакция незрелой личности. Так иногда защищаются дети, которых обзывают в школе: посмеешься над собой, может, другие не станут обзываться? Ведь когда сам на себя наговариваешь — не так обидно.

8. Красит волосы в блеклый цвет или не красит вовсе

Отросшие корни, пробивающаяся седина, блеклые „мышиные“ волосы — все это свидетельства того, что женщина не хочет привлекать к себе лишнего внимания. К сожалению, не всех нас природа одарила шикарными волосами, однако никто не мешает хотя бы изредка посещать парикмахера. Сегодня индустрия красоты предлагает массу возможностей для того, чтобы выглядеть достойно.

9. Постоянно критикует свои поступки и внешность

Это еще одна грань самоуничижения. Критически относиться к себе — это одно, а вечно ругать — совсем другое. Бытовой пример: женщина сварила суп, а он пересолен. Она говорит: „Чего же еще ожидать от такой неумехи, совершенно никакого таланта к готовке“. Тем самым женщина обезопасила себя на будущие разы, когда, возможно, случится нечто подобное. Важно научиться не только принимать себя, но и нести ответственность. В такой ситуации можно сказать: „Да, я пересолила суп. В другой раз попробую класть не три ложки соли, а одну“. Так вы совершаете сразу два зрелых и продуктивных действия: признаете ошибку и даете себе шанс на исправление.