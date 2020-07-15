9 копеечных средств, которые заменят дорогой крем

Предпочитаете органическую косметику, но всегда расстраиваетесь из-за ее космической стоимости? Подобрали для вас несколько недорогих натуральных препаратов с высокой эффективностью.

В составе натуральной косметики нет искусственных химических добавок, красителей и консервантов. Чаще всего это полностью растительное сырье, произведенное по органическим технологиям, дикие коллекции трав, природные минералы. Любая такая косметика обязательно проходит сертификацию, и в итоге на полки попадает продукт с высокой стоимостью.

Полностью заменить все органические косметические средства на товары из аптеки, конечно, не получится. Однако есть несколько достаточно интересных препаратов, которые можно успешно использовать для ухода за кожей лица и тела. Их главные преимущества — натуральность, эффективность и приятная цена.

1. Персиковое масло

Одно из самых недорогих натуральных масел. Как и большинство масел, содержит комплекс витаминов и микроэлементов. Однако его главная ценность — высокое содержание моно— и полиненасыщенных кислот. Они отвечают за нежность и гладкость кожи, убирают шелушение. Масло в чистом виде может закупоривать поры, поэтому его рекомендуется наносить на лицо и шею в составе масок, например медовой или яичной.

2. Розовая вода

Экстракт розовых лепестков — один из самых эффективных компонентов в косметологии. В чистом виде в аптеках стоит совсем недорого, рекомендуем всегда держать его под рукой. Замените розовой водой свой обычный тоник для лица. Средство активно очищает и увлажняет кожу, регулирует выработку кожного сала, придает лицу сияние, а еще приятно пахнет.

3. Бадяга

Бадяга — это обломки скелетов пресноводных губок. По сути — мельчайшие иголочки чистого кремния. Если смешать бадягу с жидким медом или сметаной, и аккуратно, не втирая, нанести на лицо, а спустя 15 минут смыть теплой водой — получится великолепная маска-пилинг. Эффект от такой маски будет сравним с салонными процедурами. Иголочки бадяги проникают в эпидермис, разрывают старые чешуйки кожи, стимулируют рост новых клеток. Используйте такую маску 1 раз в месяц, и кожа лица всегда будет свежей, обновленной, сияющей.

4. Глина

В качестве косметического средства аптечная глина незаменима для ухода за жирной, сильно загрязненной или увядающей кожей. Смешайте 1 чайную ложку глины с теплой минеральной водой до состояния кашицы и нанесите на кожу толстым слоем до полного высыхания. Затем смойте теплой водой. Такая маска хорошо чистит поры, подтягивает овал лица.

5. Масло чайного дерева

Это антисептический препарат, призванный бороться с несовершенствами кожи, такими как акне, прыщи и разного рода воспаления. Косметологи рекомендуют добавлять несколько капель масла чайного дерева в состав домашних масок для лица. Например, в глину или в маску с яичным белком. Средство подсушивает кожу, снимает покраснения, способствует быстрому заживлению микротравм.

6. Дегтярное мыло

Мыло с добавлением натурального дегтя также относится к средствам для лечения проблемной кожи. Его рекомендуют к использованию тем, у кого расширенные поры, жирная кожа лица, склонная к образованию комедонов. После умывания дегтярным мылом лицо следует тщательно увлажнить. Тем, у кого сухая или очень чувствительная кожа, мыло лучше не использовать.

7. Ихтиоловая мазь

Еще одно натуральное средство скорой помощи для глубоко поврежденной кожи. Мамы подростков покупают ихтиолку в аптеке, чтобы лечить детям акне, для профилактики прыщей и нарывов на лице. Мазь применяют точечно: мажут проблемные места тонким слоем, дают полностью впитаться, остатки снимают влажным ватным диском. Использовать регулярно, до полного избавления от проблемы.

8. Салициловая кислота

Раствор салициловой кислоты при грамотном и умеренном применении творит настоящие чудеса. Во-первых, он борется с воспалениями. Во-вторых, осветляет веснушки и пигментные пятна. В-третьих, обновляет кожу. Использовать средство можно по-разному. В чистом виде — точечно нанести на проблемные места, дать высохнуть. Также можно добавить в тоник или розовую воду, в пропорции 1:1. В этом случае у вас в руках будет высокоэффективное средство ежедневного применения для гладкой и чистой кожи.

9. Цинковая мазь

Лучшее средство для борьбы с обычными прыщами. Тюбик цинковой мази в холодильнике — это настоящее спасение для вас накануне важного события. Цинк, входящий в состав мази, подсушивает прыщики, снимает красноту, убирает воспаление. И все это в короткое время. Используйте точечно по мере необходимости.

Каким из этих средств вы уже пользовались и что скажете о результате? Ждем ваших комментариев.