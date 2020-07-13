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Эксперты определили правильную частоту мытья головы 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Эксперты определили правильную частоту мытья головы
Фото: Lenta.ru
Звездные стилисты определили правильную частоту мытья головы в зависимости от типа и структуры волос. Их мнение приводит The Sun.
Так, согласно общему правилу, если от природы волосы человека сухие или окрашенные, то их следует мыть не чаще двух раз в неделю, в то время как обладателям жирных волос необходимо делать это при первой необходимости. Помимо этого, во избежание пересыхания не рекомендуется наносить шампунь на кончики: они промоются естественным образом при смывании средства.
По словам колориста бренда Victoria's Secret Шаха Кэригара (Shah Karegar), брюнеткам также не следует мыть голову чаще двух раз в неделю, чтобы не потерять естественного сияния волос.
«Слишком частое мытье головы — каждый день или чаще — высушит волосы не только потому, что вы удалите из них полезные природные жиры, но и потому, что скорее всего вы будете часто сушить их феном», — отметил стилист и основатель бренда средств по уходу за волосами Джастин Андерсон (Justin Anderson).
Нью-йоркский мастер Скотт Миллер (Scott Miller) добавил, что чрезмерное мытье также стимулирует сальные железы вырабатывать больше жира. «Можете мыть голову два дня подряд только если у вас была интенсивная тренировка в зале или вы побывали на стройке, где вас засыпало пылью», — заключил он.
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Красота , Джастин Андерсон
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