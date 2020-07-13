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Матильда Танто, которая сотрудничает с популярным брендом Fashion Nova, опубликовала дерзкий снимок в своем аккаунте. Красавица позирует обнаженной, фоном послужил сад и лавандовое поле. «Рамблер» собрал самые эффектные фотографии модели.

Матильда ограничилась только косынкой и золотыми серьгами в виде крупных колец. Компанию красотке составил пес. Смелый и соблазнительный снимок набрал более миллиона лайков.

Кстати, Матильду часто путают с ее сестрой Паулин, что неудивительно, ведь девушки являются близнецами. У фотомоделей персидские и французские корни.

Подписчики красотки забросали ее восхищенными комментариями.

«Просто шикарная»,

«Господи, какая же ты красивая»,

«Как ты можешь быть такой идеальной?»

Модель не стесняется демонстрировать свои прелести, предпочитая делать акцент на идеальных ягодицах.