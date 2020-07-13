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Девушка показала легкий способ определить нужный размер бюстгальтера 

Lenta.ru 35 минут назад
Показан легкий способ определить размер бюстгальтера
Фото: depositphotos.com
Бывшая продавец-консультант известной компании по производству нижнего белья показала на видео, как легко определить подходящий размер нижнего белья. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.
Пользовательница по имени Мэдисон (Madison) рассказала, что для этого необходимо измерить обхваты под грудью и самой груди по самым выступающим точкам. Она объяснила, что нужный размер чашки можно узнать, исходя из разницы между этими цифрами. Девушка также предупредила, что нельзя делать замеры поверх бюстгальтера или спортивного топа.
В сопоставлении размеров есть закономерность. Так, если разница между обхватами небольшая и составляет один дюйм (2,5 сантиметра), то покупательнице подойдет чашка A. Соответственно, два дюйма (два сантиметра) будет равняться чашке B, три дюйма (7,5 сантиметра) — C, а четыре (10 сантиметров) — D.
Например, если обхват под грудью составляет 34 дюйма (86 сантиметров), а объем самой груди равен 38 дюймам (96 сантиметров), то разница в четыре дюйма будет обозначать размер D.
По словам Мэдисон, для больших размеров груди закономерность может немного отличаться: разница в пять дюймов (12,5 сантиметра) между обхватами может равняться чашке DD или E, и каждый последующий дюйм может увеличивать размер необходимой чашки.
В июне был найден способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. Пользовательница TikTok Билли Ньюленд (Billie Newland) объяснила, что это можно сделать с помощью предплечья. На размещенных кадрах она берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Выяснилось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.
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