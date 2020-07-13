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Раскрыт легкий способ определить размер бюстгальтера 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Раскрыт легкий способ узнать размер бюстгальтера
Фото: depositphotos.com
Бывшая продавец-консультант бренда нижнего белья рассказала, как легко определить нужный размер нижнего белья. Об этом пишет The Sun.
Пользовательница TikTok по имени Мэдисон опубликовала видео, в котором показала, как определить размер чашки. По ее словам, для этого нужно вычесть разницу между обхватом груди и обхватом под грудью. При этом замеры необходимо делать по самым выступающим точкам, без бюстгальтера или спортивного топа.
Так, если разница между обхватами составляет 2,5 сантиметра (один дюйм), девушке подойдет чашка А, если пять сантиметров (два дюйма) — В, если 7,5 сантиметров (три дюйма) — С, если 10 сантиметров (четыре дюйма) — D.
Для больших размеров груди разница в 12,5 сантиметров может приравниваться к чашке DD или же Е.
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