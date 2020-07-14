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Бразильская стюардесса показала тело в бикини и обрадовала поклонников 

Lenta.ru 5 часов назад
Стюардесса показала тело в бикини и взорвала Сеть
Фото: @blsbrunalarissa
Известная бразильская стюардесса и блогер Бруна Ларисса (Bruna Larissa) поделилась откровенным снимком и обрадовала подписчиков. Кадр девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На черно-белом фото сотрудница авиакомпании Azul Airlines позирует перед камерой в черном бикини, стоя на коленях на краю катера. Помимо купальника, на девушке белая рубашка с объемными рукавами и солнцезащитные очки.
@blsbrunalarissa
«Черное и белое. Легкость и мягкость. В некоторые дни я предпочитаю менее энергичную и более спокойную жизнь», — подписала публикацию бортпроводница.
Поклонники восхитились телом бразильянки и бросились писать ей комплименты. «Ты как всегда королева!», «Чудесная», «Красива даже в черно-белых цветах», «Вау… красавица», — отмечали они.
В январе 2019 года стало известно, что летчица из Парагвая прославилась на весь мир благодаря своим снимкам. 21-летняя Ана Паула Сеспедес постоянно публиковала в своем Instagram-аккаунте фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у девушки более 117 тысяч подписчиков.
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