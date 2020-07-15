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Натуральное серебро: можно ли скрыть первую седину без окрашивания 

WomanHit.ru 3 часа назад
Можно ли скрыть первую седину без окрашивания
Фото: WomanHit.ru
Мы расскажем, как замаскировать внезапные изменения волос
Уверены, даже один седой волосок способен вогнать в депрессию на несколько дней, что уж говорить об обширной «территории поражения». Но не стоит паниковать, ведь седина не всегда говорит о наступающем старении, возможно, в вашем организме всего-навсего снизилась выработка меланина, а этот процесс заложен в ДНК и возраст здесь не при чем. Если же вас заставляет поволноваться серебристая прядь, мы расскажем, как легко скрыть эту особенность.

Тонирование

Наверное, самый элементарный способ, который выбирают миллионы женщин. Если у вас легкая седина, ее не сотставит труда скрыть тонированием вместо классического окрашивания. Просто подбирайте тон, который был был наиболее близок к вашему естественному. Когда седых волос станет больше, придется прибегнуть к обычному окрашиванию, но не стоит бояться химии в составе — сегодня производители следят за тем, чтобы их продукт приносил больше пользы волосам, чем раньше.

Маскировочные средства

Если же вы собираетесь в ближайшее время красить волосы, используйте средства вроде спреев или туши для волос, которые исчезнут после первого мыться головы. Однако важно учитывать погоду и не наносить средство, когда влажность на улице избыточна — дождь легко смоет ваш «секрет».

Изменяем прическу

Отличный способ скрыть седые волоски — изменить укладку. Несколько серебряных волос можно легко спрятать в проборе или же сделать прическу чуть пышнее, таким образом седину хотя бы на пару часов можно замаскировать под обычными волосами. Старайтесь избегать ровного пробора, где жесткие волоски будут отлично просвечивать.

Аксессуары

Если скрыть седину волосами не получается, но нужно срочно выйти, наденьте шляпку или платок. Кроме того, вы можете пользоваться широкими ободками, заколками и другими средствами, поддерживающими прическу на месте. Таким образом вы не только не привлечете внимания к седине, но и поэкспериментируете с образом.
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