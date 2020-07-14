Может ли фейс-фитнес остановить старение

В последнее время в интернете стали популярны техники массажа лица (в том числе изнутри щек), которые помогают бороться с заломами и отечностью лица без помощи инъекций и пластики. «Рамблер» решил выяснить, так ли это.

Как работает

Вы делаете комплекс упражнений для лица в течение 15 минут, напрягая и расслабляя необходимые мышцы. Упражнения заставляют работать лимфатическую систему. А когда система перезагружается, то начинает активно очищать тело от токсинов и лишней жидкости. В итоге, контур получается более четким.

Из-за активного взаимодействия с кожей (можно посмотреть ролики на You-tube или даже записаться к специальному тренеру на курс) циркуляция крови становится более интенсивной. Это влияет на обогащение мышечной ткани кислородом. В общем, йога для лица повышает тонус.

Некоторые звезды обожают такой способ ухода за собой, среди них Гвинет Пэлтроу Дженнифер Энистон . Но косметологи утверждают, что работать упражнения будут только при системных занятиях.

Минусы фейс-фитнеса

Существует много противников фейс-фитнеса. Дело в том, что далеко не все мышцы необходимо прокачивать. Некоторые люди наоборот страдают от чрезмерного напряжения (гипертонуса). Для них такие техники могут быть вредны.

Противопоказаний тоже много. Фейс-спортом нельзя заниматься есть у вас есть акне, розацеа и воспалительные процессы в организме. Неврология и увеличенные лимфоузлы — тоже подходят под запрет.

Но так как многие люди пренебрегают правилами, а тренеры, продающие курсы через Инстаграм, не могут оценить состояние клиентом, погоня за вечной молодостью становится опасной.

Очень часто люди, занимаясь фейс-фитнесом, не наносят тоник и сыворотку перед массажем и даже не моют руки, считая, что фитнесом для лица можно заниматься в любой момент. Таким образом, они увеличивают возможность распространения инфекций.