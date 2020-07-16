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Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
Фото: @mathildtantot
Модель популярного бренда Fashion Nova опубликовала серию снимков в просвечивающем тело наряде и порадовала поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.
25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) попозировала рядом с бассейном во дворе дома в костюме Dyspnea, состоящем из кроп-топа и короткой юбки. Из-за прозрачной ткани наряда, который расшит пайетками, видно, что она не надела нижнее белье.
@mathildtantot
«Вот вам несколько моих фото, выберите лучшее», — написала модель в описании к посту. Подписчики восхитились внешним видом Танто в комментариях под публикацией, набравшей 768 тысяч лайков. «Вау, красотка», «Идеальная женщина», «Красивая», «Я тебя обожаю, моя любимая модель», — высказывались пользователи.
В июле Матильда Танто поделилась с фанатами снимком в просвечивающем тело нижнем белье. Ее сфотографировали сидящей на фоне бассейна с бокалом в руке в комплекте оранжево-розового белья из прозрачной ткани. Комплект оформлен принтом в виде сердец.
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