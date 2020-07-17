Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без одежды, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость позирует на пледе, который расстелили на траве. Модель сфотографировали полулежа без одежды, при этом Амбросио прикрывает обнаженную грудь рукой. Кроме того, ее тело частично загораживает лежащий рядом с ней цветок.

Автором фото стал модный американский фотограф Мат Абад (Mat Abad).

@alessandraambrosio

Публикация, которая набрала более 200 тысяч лайков, порадовала поклонников модели. «Ты просто персик!», «Как всегда сногсшибательна», «Сексуально!», «Ангел из рая», «Ты идеальна», — комментировали они.

Ранее в июле Алессандра Амбросио поделилась снимком топлес. На фото ее запечатлели в синем купальнике топлес, с собранными в хвост волосами рядом с велосипедом. При этом знаменитость прикрыла обнаженную грудь полосатым полотенцем. Под постом подписчики оценили ее внешний вид.