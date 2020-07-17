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39-летняя модель Victoria's Secret снялась обнаженной и порадовала поклонников 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без одежды, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость позирует на пледе, который расстелили на траве. Модель сфотографировали полулежа без одежды, при этом Амбросио прикрывает обнаженную грудь рукой. Кроме того, ее тело частично загораживает лежащий рядом с ней цветок.
Автором фото стал модный американский фотограф Мат Абад (Mat Abad).
@alessandraambrosio
Публикация, которая набрала более 200 тысяч лайков, порадовала поклонников модели. «Ты просто персик!», «Как всегда сногсшибательна», «Сексуально!», «Ангел из рая», «Ты идеальна», — комментировали они.
Ранее в июле Алессандра Амбросио поделилась снимком топлес. На фото ее запечатлели в синем купальнике топлес, с собранными в хвост волосами рядом с велосипедом. При этом знаменитость прикрыла обнаженную грудь полосатым полотенцем. Под постом подписчики оценили ее внешний вид.
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Красота , Видео , Бикини , Фото топлес
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