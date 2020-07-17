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Девушка раскрыла секреты эффектных поз для фото и прославилась 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Девушка раскрыла секреты эффектных поз для фото
Фото: @bonnierzm
Блогерша из Америки начала обучать подписчиков правильно позировать и прославилась в соцсетях. На фотографии, опубликованные на ее странице в Instagram, обратили внимание журналисты Daily Mail.
В своем блоге Бонни Родригес Крживицки (Bonnie Rodríguez Krzywicki) публикует коллажи, на которых демонстрирует сперва неудачный, а затем удачный ракурс для фотографий. Таким образом она показывает, как положение тела в кадре может повлиять на эффектность снимка. На данный момент ее страница насчитывает почти 700 тысяч подписчиков.
@bonnierzm
Например, на одном коллаже девушка запечатлена в черном бикини и накидке. При этом на кадре слева она стоит в расслабленном положении, из-за чего у нее выпирает живот, а справа — на носочках полубоком к камере, выпрямив спину и отведя руку в сторону. Благодаря этому положению ее фигура выглядит стройнее.
На другом коллаже ее сфотографировали в домашнем трикотажном костюме на диване. Слева Крживицки расположилась в закрытой позе, подперев подбородок рукой, а справа — сидит, немного вытянув ногу и опустив руки на колени. «Не забывайте соблюдать ракурс для того, чтобы выглядеть элегантнее», — советует девушка в посте.
@bonnierzm
Кроме того, для снимков на пляже она рекомендует вставать вполоборота к камере и выставлять одну ногу вперед. Также для фотосессий блогерша советует выбирать приталенную одежду, которая выгодно подчеркивает фигуру на кадрах.
Известно, что Крживицки изучала в университете фотографию. Более подробные разборы и советы она публикует на своем YouTube-канале.
В июне «удлиняющая» ноги поза стала новым женским трендом в соцсетях. Известно, что позиция получила название Jazz Legs. Так, знаменитости и блогерши массово опубликовали снимки, на которых позируют перед зеркалом, выставив перед собой прямую ногу и отклонившись корпусом назад.
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