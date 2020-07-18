Как разгладить морщины, если нет денег на ботокс 

Морщины — самый страшный кошмар миллионов женщин. Представительницы прекрасного пола готовы пойти на что угодно, лишь бы максимально оттянуть момент их появления. Конечно, одним из самых верных решений является ботокс. Но что делать, если нет средств на эту довольно дорогостоящую процедуру? Именно об этом сейчас и расскажет «Рамблер».

Грамотный уход

Сейчас в аптеке можно найти уходовые средства, которые обеспечат глубокое очищение и питание, на любой кошелек. Поэтому сохранить молодость кожи доступно и в домашних условиях. Для этого надо лишь их грамотно подобрать.

Косметика с пептидами

Пептиды-матрикины работают наподобие ботокса. Они блокируют мышечную активность и способствуют восстановлению поврежденных клеток и тканей.

Массаж

Необязательно обращаться к косметологу, массаж можно сделать и самостоятельно, используя подручные кремы. При регулярном выполнении процедуры ваши мышцы лица придут в тонус, и улучшится кровообращение.

Гимнастика для лица

Упражнения направлены на конкретные группы мышц лица. Главное, опять же, выполнять гимнастику ежедневно — только в таком случае вы увидите заметный результат. Более того, со временем вам удастся даже контролировать мимику.

При соблюдении этих рекомендаций вам удастся надолго сохранить или вернуть молодость. Не стоит сразу бежать к косметологу, чтобы сделать инъекцию, ведь они все равно не дают долгосрочного результата. Чтобы поддерживать результат, придется регулярно платить за дорогостоящую процедуру.