Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как разгладить морщины, если нет денег на ботокс 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Как разгладить морщины, если нет денег на ботокс
Фото: depositphotos.com
Морщины — самый страшный кошмар миллионов женщин. Представительницы прекрасного пола готовы пойти на что угодно, лишь бы максимально оттянуть момент их появления. Конечно, одним из самых верных решений является ботокс. Но что делать, если нет средств на эту довольно дорогостоящую процедуру? Именно об этом сейчас и расскажет «Рамблер».

Грамотный уход

Сейчас в аптеке можно найти уходовые средства, которые обеспечат глубокое очищение и питание, на любой кошелек. Поэтому сохранить молодость кожи доступно и в домашних условиях. Для этого надо лишь их грамотно подобрать.

Косметика с пептидами

Пептиды-матрикины работают наподобие ботокса. Они блокируют мышечную активность и способствуют восстановлению поврежденных клеток и тканей.

Массаж

Необязательно обращаться к косметологу, массаж можно сделать и самостоятельно, используя подручные кремы. При регулярном выполнении процедуры ваши мышцы лица придут в тонус, и улучшится кровообращение.

Гимнастика для лица

Упражнения направлены на конкретные группы мышц лица. Главное, опять же, выполнять гимнастику ежедневно — только в таком случае вы увидите заметный результат. Более того, со временем вам удастся даже контролировать мимику.
При соблюдении этих рекомендаций вам удастся надолго сохранить или вернуть молодость. Не стоит сразу бежать к косметологу, чтобы сделать инъекцию, ведь они все равно не дают долгосрочного результата. Чтобы поддерживать результат, придется регулярно платить за дорогостоящую процедуру.
Видео дня. Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Она напугала меня»
«Она напугала меня»
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
02:45
Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Дом и сад
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
00:14
Девушка сняла накладные ресницы, а её парень ошалел
Красота
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
00:30
Романы и голые фото: «Папины дочки» 13 лет спустя
Звёзды
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
02:29
Как постирать тонкий тюль, чтобы потом не выбросить
Дом и сад
Дети попросили мать больше не рожать
00:13
Дети попросили мать больше не рожать
Дети
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
01:32
Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус
Звёзды
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
00:36
Шнуров рассказал о планах баллотироваться в Думу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение