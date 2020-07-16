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Россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару 

Lenta.ru 31 минуту назад
Назван способ уберечься от прыщей в жару
Фото: Lenta.ru
Чтобы уберечься от появления воспалительных элементов на коже в жару, необходимо часто умываться. Об этом «Ленте.ру» сообщила специалист Института Пластической Хирургии на Цветном бульваре Белла Айрапетова.
«Избыток кожного сала (себум) и провоцирует усиленное распространение микровозбудителей в нашей коже. Чем тщательнее мы умываемся в жару — тем лучше. Рекомендуется делать это не только утром и вечером, а после каждого возвращения домой в течение дня. Для этого следует пользоваться средством для умывания с небольшим количеством кислот», — объясняет косметолог и добавляет, что при несоблюдении гигиены прыщи могут появиться у любого человека вне зависимости от пола и возраста.
После умывания, по словам Айрапетовой, обязательно нужно протирать лицо тоником.
«Вода из-под крана содержит всю таблицу Менделеева, а средство убирает все лишнее, тонизирует кожу и усиливает действие последующего продукта для увлажнения. Крема необходимо выбирать легкой текстуры (флюиды, эмульсии), чтобы не забивать поры и давать коже возможность дышать», — порекомендовала она.
Чтобы предотвратить появление прыщей и пигментных пятен, а также уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей, специалист советует ежедневно пользоваться средствами с SPF защитой. Дополнительно для поддержания кожи можно один-два раза в неделю использовать гоммажи. Косметолог пояснила, что «они, в отличие от скрабов, не травмируют кожу лица, так как не содержат абразивных частиц».
Также Айрапетова отметила, что в летний период не стоит наносить никаких плотных тональных средств.
«Из того, что можно и нужно делать в условиях косметологического кабинета: легкие пилинги, в частности prx-t33 и Биорепил, и классические биоревитализанты (для людей с обезвоженной кожей). Клиентам до 35-40 лет с более жирной кожей мы предлагаем препарат Мезоксантин, а от 40 — Мезовартон. Они повышают иммунные свойства кожи», — отметила она.
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