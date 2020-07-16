Названы самые опасные советы по уходу за кожей 

Соцсеть TikTok уже превратилась в своеобразный салон красоты на дому, где каждый желающий может поделиться своими бьютихаками и заявить, что они превосходно работают, однако это далеко не всегда так, и некоторые из подобных советов могут быть даже небезопасны.

Опытные специалисты в области красоты и здоровья специально для Daily Mail оценили самые просматриваемые ролики с бьюти-советами и оценили их эффективность. Одни из первых они раскритиковали видеоролик, набравший больше 1 миллиона просмотров, в котором девушка с ником @itscari советует сделать маску из яичного белка, чтобы сделать кожу сияющей и подтянутой. «Лично я бы никогда не пробовала такое, потому что вы никогда не сможете предсказать, как отреагирует ваша дерма, — заявила эксперт Эмма Браун. — Вместо доморощенной маски из еды я бы рекомендовала использовать какую-нибудь сыворотку, подходящую по типу кожи, которая уже доказала свою эффективность. Лучше, если в ней будет такой компонент, как витамин С».

Второй раскритикованный совет — использовать шампунь против перхоти для избавления от прыщей, просмотренный больше 9,3 миллионов раз, от блогера @Skincarebyhyram. Врач-трихолог Стефани Сей заявила: «Приятно видеть, что продукт может подобным образом помочь некоторым людям с акне, однако лучше использовать его по его прямому назначению. Шампунь предотвращает появление перхоти и снимает воспаления и покраснения, связанные с этой проблемой, но от прыщей он вряд ли поможет».

Бьютихак от юзера @ s.xrahh, просмотренный больше 230 тысяч раз и рекомендующий использовать замороженные чайные пакетики, чтобы сделать кожу идеальной, может привести к противоположному эффекту. Эксперт объяснила, что теоретически протирание лица подобным средством может уменьшить воспаление, но при этом есть риск, что вредные бактерии распространятся по коже и прыщей станет больше. А вот просмотренный почти миллион раз совет от пользователя @nira_nyc использовать яблочный уксус для улучшения пищеварения теоретически имеет место быть. Диетолог Эмили Ролласон говорит: «Яблочный уксус уже давно широко известен в народной медицине. Наиболее распространены рекомендации принимать его при вздутии живота, для улучшения пищеварения и работы кишечника. Также некоторые используют его для похудения. Однако многие из приписываемых этому продукту свойств не подтверждены научно. Некоторые исследователи полагают, что уксус может снизить аппетит, благодаря яблочной кислоте, которая помогает не чувствовать голод дольше. Однако лучше принимать его в виде биологически активных добавок — это гораздо безопаснее».