Модель подняли на смех за неестественно тонкую талию 

Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном снимке манекенщица позирует в черном боди с короткими рукавами и желтой надписью. Наряд оформлен разрезом, который обнажает ее живот. Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1686 рублей.

Покупатели Fashion Nova обсудили девушку в комментариях под постом, обвиняя ее в злоупотреблении пластическими операциями. Они посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела, и назвали ее пришельцем.

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