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Модель подняли на смех за неестественно тонкую талию 

Lenta.ru 4 часа назад
Модель подняли на смех за неестественно тонкую талию
Фото: Lenta.ru
Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.
На размещенном снимке манекенщица позирует в черном боди с короткими рукавами и желтой надписью. Наряд оформлен разрезом, который обнажает ее живот. Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1686 рублей.
Покупатели Fashion Nova обсудили девушку в комментариях под постом, обвиняя ее в злоупотреблении пластическими операциями. Они посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела, и назвали ее пришельцем.
@lemybeauty
«Теперь я понимаю, что имеют в виду под зависимостью от операций», «Мне кажется, она инопланетное существо», «Она напугала меня», «Что это за чертовщина?», «Я не понимаю, на кого она больше похожа: на куклу Bratz или на инопланетянку», —высказывались пользователи.
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