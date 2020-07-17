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Откровенное фото девушки-бойца UFC в белье вызвало споры среди фанатов

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Женский форум
Снимок доступен в Instagram спортсменки.
Фото девушки-бойца UFC в белье взволновало фанатов
Фото: @stitchalbu@stitchalbu
На снимке боец лежит в одних трусах на постели, показывая изгибы своего тела. Некоторые юзеры оценили фигуру 30-летней спортсменки: «Лайк человеку, который фоткал этот пейзаж», «Хороший спортивный орех». Другие посчитали фото чересчур откровенным. «Зачем ты так?» «Лучше бы продолжала тренироваться», — писали фанаты.
@stitchalbu
В прошлом году россиянка попала в десятку самых красивых девушек-бойцов в MMA. Она заняла десятое место.
Албу провела пять боев в MMA, одержав три победы и дважды проиграв. В последний раз она выходила в октагон в октябре прошлого года, когда уступила представительнице Таиланда Ломы Лукбунми.
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