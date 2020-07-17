Фото девушки-бойца UFC в белье взволновало фанатов

Снимок доступен в Instagram спортсменки.

Фото: @stitchalbu @stitchalbu

На снимке боец лежит в одних трусах на постели, показывая изгибы своего тела. Некоторые юзеры оценили фигуру 30-летней спортсменки: «Лайк человеку, который фоткал этот пейзаж», «Хороший спортивный орех». Другие посчитали фото чересчур откровенным. «Зачем ты так?» «Лучше бы продолжала тренироваться», — писали фанаты.

@stitchalbu

В прошлом году россиянка попала в десятку самых красивых девушек-бойцов в MMA. Она заняла десятое место.