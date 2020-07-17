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«Инопланетное существо»: модель высмеяли за очень тонкую талию 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Модель популярного бренда Fashion Nova высмеяли в Сети за неестественно тонкую талию. Девушку по имени Леми обвинили в злоупотреблении пластическими операциями. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
По мнению пользователей Сети, Instagram-звезда похожа на инопланетянку, потому что пропорции ее фигуры не соответствуют стандартам человеческого тела. У Леми очень тонкая талия и объемные бедра.
«Теперь я понимаю, что имеют в виду под зависимостью от операций», «Мне кажется, она инопланетное существо», «Она напугала меня», «Что это за чертовщина?», «Я не понимаю, на кого она больше похожа: на куклу Bratz или на инопланетянку», — написали в комментариях к фото модели.
Однако в Instagram-аккаунте девушке свыше двух миллионов подписчиков. Фанаты модели восхищаются ее необычной внешностью и фигурой.
«Тело мечты», «Раскрой свою суперспособность», «Кукла», «Почему твое тело такое идеальное», — пишут поклонники.
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