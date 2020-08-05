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3 главные ошибки в нанесении теней 

WMJ.ru и ещё 1 5 часов назад
3 главные ошибки в нанесении теней
Фото: WMJ.RU
Макияж с использованием теней достаточно сложен в исполнении, да причем настолько, что с ним справляются не все звездные визажисты. Предлагаем разобрать, как ни в коем случае нельзя наносить тени, на примере селебрити.

Не те цвета

Начнем с самого простого — подбора оттенка. Некоторые звезды в попытке выглядеть необычно выбирают весьма креативные цвета для создания макияжа. Вот, например, Каре Делевинь приглянулся цвет зеленки, однако ее выход фанаты совсем не оценили.
WMJ.RU
Иногда ошибку можно допустить и без использования ярких цветов в мейкапе — достаточно взять слишком светлые тени для создания вечернего макияжа и на вечеринке ходить с глазами, будто накрашенными темным тональным средством.

Не то место

Все-таки, помимо выбора правильного оттенка, есть еще один важный нюанс, который надо учитывать, — это место, куда тени наносить. Ведь любой макияж нацелен на то, чтобы делать глаза больше, взгляд выразительнее и корректировать недостатки, например нависшее веко. Некоторые визажисты, опять же в погоне за креативом, наносят тени до бровей и совсем забывают, что даже красотку Кару Делевинь на красной ковровой дорожке испортил такой прием.

Плохая растушевка

Самое сложное напоследок. В макияже с использованием теней особое внимание необходимо уделить растушевке. Для новичков у нас есть всего два непреложных правила. Во-первых, подчеркивать складку века и растушевывать другие оттенки необходимо матовыми тенями, а не блестящими или шиммерными — такая текстура уже через пару часов осыплется, а даже если и нет, то о естественном и аккуратном эффекте и речи идти не может.
WMJ.RU
Во-вторых, когда ты растушевываешь продукт на верхнем веке, не забудь сделать естественную тень и на нижнем веке, но опять же не переборщи. Если вдруг вместо красивой растушевки под нижним веком образовалось яркое пятно, не бойся замаскировать этот косяк консилером. Только не наноси его совсем вплотную к нижнему веку — только туда, где растушевка осыпалась или совсем вышла за границы допустимого.
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Красота , Кара Делевинь , WMJ.RU
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