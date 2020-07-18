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Россиянки стали меньше ухаживать за собой 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянки стали меньше ухаживать за собой
Фото: Lenta.ru
Российские женщины в последние годы стали меньше времени тратить на личную гигиену и уход за собой. Это может быть связано с тем, что им приходится больше работать в условиях сложной экономической ситуации, сообщает портал News.ru.
Если в 2014 году женщины и мужчины тратили по 47 процентов времени от общего суточного фонда на гигиену и уход за собой, то к 2019 году среди женщин эта доля снизилась до 36 процентов, а среди мужчин повысилась до 48 процентов. По словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, в этих цифрах отражается повышенное беспокойство женщин о собственном будущем и будущем своего потомства.
«Дай женщине больше времени на отдых и различные уходовые процедуры, она с удовольствием будет тратить его на этот важный для нее вид деятельности. Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу», — сказал специалист.
А вот мужчины, в свою очередь, перекладывают многие обязанности на женщин. Кроме того, представительницы прекрасного пола чаще заняты домашними делами и уходом за детьми вне рабочего времени, тогда как мужчины высвободившуюся часть дня могут посвятить себе, пояснил эксперт.
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