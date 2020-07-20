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«Вечно молодая» 51-летняя женщина раскрыла секрет привлекательной фигуры 

Lenta.ru 13 часов назад
«Вечно молодая» женщина раскрыла секрет красоты
Фото: @lynnmontoyafitness
«Вечно молодая» жительница американского штата Калифорния, которая выглядит вдвое моложе своих лет, раскрыла секрет привлекательной и подтянутой фигуры. Ее слова приводит издание Daily Mail.
51-летняя фитнес-тренер Линн Монтойя (Lynn Montoya) рассказала, что 20 тренировок в неделю помогают ей оставаться в форме. По ее словам, каждая женщина может добиться ее результатов с помощью правильного питания и физической активности.
«Нас, женщин, заставляют думать, что с возрастом нужно снизить темп и нагрузку. Я сторонник обратного, — говорит Монтойя. — Я заставляю своих клиенток есть только натуральные продукты и по полной гоняю их в спортзале; эффект неописуемый».
Монтойя ведет аккаунт в Instagram и делится с подписчиками секретами молодости и красоты. На ее страницу подписано более 45 тысяч человек. Американка старается вдохновлять людей среднего возраста вести активную жизнь и заниматься спортом. В постах она демонстрирует свою подтянутую фигуру и растяжку, а также делится эффективными комплексами упражнений.
Она утверждает, что спорт, особенно высокоинтенсивные тренировки (HIIT), не только улучшает фигуру, но и повышает либидо. «Моя миссия — доказать женщинам средних лет, что они могут быть сильными и сексуальными в любом возрасте. Секрет прост — силовые тренировки, HIIT, чистое питание и ежегодный контроль гормонов», — заключила американка.
Ранее жительница Лондона, Великобритания, у которой есть 26-летняя дочь, раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита. 58-летняя владелица бренда нижнего белья Ализа Регер рассказала, что она ежедневно стоит по две минуты под ледяной водой, чтобы ускорить кровообращение и добиться упругости кожи.
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Красота , Секрет молодости , Секреты красоты , Либидо
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