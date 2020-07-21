Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена топлес в полосатых брюках синего цвета марки I Am Gia. Она попозировала сидя на диване в гостиной, прикрывая обнаженные части тела руками. Публикация модели набрала больше 320 тысяч лайков.
@popstantot
Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Боже, ты такая потрясающая», «Прекрасная леди, милая улыбка и красивое тело», «Ты — богиня», «Я влюблен в эту невероятную женщину», — комментировали они.
В июле Паулин Танто уже фотографировалась без бюстгальтера. Она снялась в рубашке белого цвета марки Fashion Nova без нижнего белья. Фотограф запечатлел ее на подоконнике.
Последние новости
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края
Красота , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Дарья Мороз выложила сделанное дочерью голое фото
Муж вычислил любовника жены с помощью роутера
Муж вычислил любовника жены с помощью роутера
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Назван регион России, где больше всего полных людей
01:12
Назван регион России, где больше всего полных людей
Здоровье
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
01:45
Садальский вспомнил, как Джуна надела на Пугачеву вазу
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
00:44
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение