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Сухое масло: что это такое и в чем его преимущества 

WomanHit.ru 11 часов назад
Сухое масло: что это такое и в чем его преимущества
Фото: WomanHit.ru
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Словосочетание «сухое масло» невольно наталкивает на мысль о масле, которое превратили в порошок. Однако прилагательное здесь относится не к текстуре жирового вещества. Вместо этого, оно описывает, как масло действует при контакте с кожей. Так, любое быстро впитывающееся масло, которое не оставляет следы после себя, можно назвать сухим. Поясняем полезные свойства сухих масел и рассматриваем ситуации, где они могут пригодиться.

Виды сухих масел

Большинство сухих масел изготавливается из овощей, трав или семян, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты (к примеру, линолевую кислоту). Обычно они выступают в качестве легких увлажняющих средств для волос, тела и ногтей. К распространенным видам относятся масла авокадо, виноградных косточек, семян шиповника, кунжутное, подсолнечное и сафлоровое. В основном, сухие масла продаются в бутылках с пипеткой, иногда — в аэрозольных баллончиках в виде спрея. Их также можно найти в составе некоторых шампуней и увлажняющих средств по уходу за кожей.

Преимущества этого типа масла

Многие люди предпочитают сухие масла, потому что они впитываются в течение нескольких секунд, не делая кожу лоснящейся и жирной. Это удобно, но полезные свойства на этом не заканчиваются. Сухие масла увеличивают выработку коллагена, защищая кожу от преждевременного старения. Линолевая кислота, содержащаяся в сафлоровом и подсолнечном масле, увлажняет кожу и способствует восстановлению кожного барьера. А кунжутное масло и масло шиповника, благодаря большому количеству антиоксидантов, предотвращают окислительный стресс кожи и защищают от повреждений, вызываемых ультрафиолетовым излучением. Также выраженные увлажняющие свойства сухих масел помогут справиться с сухостью и зудом при экземе.

Применение сухого масла

Волосы. Сухие масла помогают уменьшить ломкость волос и предотвратить секущие кончики. Рекомендуется выбирать масла, содержащие мононенасыщенные жирные кислоты (например, масло авокадо), так как они легче впитываются волосами в сравнении с полиненасыщенными. По этой же причине не советуем сафлоровое или подсолнечное масло. После мытья нанесите несколько капель на влажные волосы и расчешите.
Тело. Помимо всех вышеперечисленных полезных свойств, жирные кислоты в сухих маслах также помогут уменьшить воспаления на коже. Аккуратно нанесите небольшое количество масла на кожу после теплого душа или ванны и помассируйте круговыми движениями.
Ногти. Нанесите пару капель на ладони и разотрите, чтобы согреть, затем намажьте масло на кутикулы и помассируйте. Это не только избавит от неприятной «встречи» с заусенцами, но и предотвратит появление трещин.
Помните: при первом применении любого нового средства по уходу рекомендуется нанести его на небольшой участок кожи и подождать 24 часа, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.
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