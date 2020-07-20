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Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото девушки Роналду в бикини взволновало фанатов
Фото: @georginagio
Фото девушки форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджины Родригес в купальнике взволновало фанатов. Публикация доступна в ее Instagram.
Девушка опубликовала две фотографии: на первой она сидит спиной к камере, на второй — лицом. Подписчики в комментариях восхитились Родригес. «Королева красоты», «Это тело — мечта!», «Криштиану повезло!» — написали под снимками они.
@georginagio
7 июля Роналду отреагировал на другое фото Джорджины. «Самая красивая женщина на Земле», — написал 35-летний игрок.
Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.
Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.
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Красота , Алан Мартин , Криштиану Роналду
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