Британская телеведущая показала фото в купальнике

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала снимок, сделанный во время отдыха. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии знаменитость позирует в розовом бикини бренда Melissa Odabash стоимостью 204 фунта стерлингов (18 400 рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки. При этом Холден лежит на надувном матрасе в форме крыльев в бассейне. Публикация набрала 57 тысяч лайков.

Фотография порадовала поклонников телеведущей. «Вау, вот это кадр!», «Выглядишь потрясающе», «Всегда знала, что ты ангел», «Сногсшибательная», «Очень красиво», — комментировали они.

В июле Аманду Холден сфотографировали в платье на голое тело. На снимке знаменитость позирует в платье длины миди синего цвета бренда Fenn Wright Manson. При этом на ней не было нижнего белья. Холден запечатлели на улицах Лондона.