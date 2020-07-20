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49-летняя телеведущая поделилась снимком в купальнике и порадовала поклонников 

Lenta.ru 5 часов назад
Британская телеведущая показала фото в купальнике
Фото: Lenta.ru
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала снимок, сделанный во время отдыха. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенной фотографии знаменитость позирует в розовом бикини бренда Melissa Odabash стоимостью 204 фунта стерлингов (18 400 рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки. При этом Холден лежит на надувном матрасе в форме крыльев в бассейне. Публикация набрала 57 тысяч лайков.
Фотография порадовала поклонников телеведущей. «Вау, вот это кадр!», «Выглядишь потрясающе», «Всегда знала, что ты ангел», «Сногсшибательная», «Очень красиво», — комментировали они.
В июле Аманду Холден сфотографировали в платье на голое тело. На снимке знаменитость позирует в платье длины миди синего цвета бренда Fenn Wright Manson. При этом на ней не было нижнего белья. Холден запечатлели на улицах Лондона.
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Красота , Аманда Холден
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