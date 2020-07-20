Знойная красотка сводит с ума шикарными формами 

Джессика Бурсиага появилась на свет в 1983 году в Калифорнии, унаследовав потрясающую внешность от отца-мексиканца и матери-француженки. Несмотря на такое смешение кровей, сама Джессика считает себя настоящей американкой.

Знойная красотка всегда знала себе цену, подчеркивала свои прелести и мечтала о мировой популярности. Желание Джессики сбылось: она стала фотомоделью. Ее фотографии появлялись на страницах таких изданий как Maxim, Open Your Eyes, Lowrider, а в 2009 году Бурсиага стала девушкой месяца Playboy.

До того, как начать карьеру фотомодели, Джессика успела поработать официанткой, а получив известность в модельном бизнесе, попробовала себя и в роли актрисы: Бурсиага снялась в нескольких эпизодах американского сериала «The Girls Next Door».

О своей личной жизни Джессика предпочитает не особенно распространяться, да и зачем кому-то знать детали ее биографии, ведь ее прекрасное тело куда более интересно, согласитесь. Любуемся красоткой в фотогалерее "Рамблера".