Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знойная красотка сводит с ума шикарными формами 

Александра Нечаева 4 часа назад
Джессика Бурсиага появилась на свет в 1983 году в Калифорнии, унаследовав потрясающую внешность от отца-мексиканца и матери-француженки. Несмотря на такое смешение кровей, сама Джессика считает себя настоящей американкой.
Знойная красотка всегда знала себе цену, подчеркивала свои прелести и мечтала о мировой популярности. Желание Джессики сбылось: она стала фотомоделью. Ее фотографии появлялись на страницах таких изданий как Maxim, Open Your Eyes, Lowrider, а в 2009 году Бурсиага стала девушкой месяца Playboy.
До того, как начать карьеру фотомодели, Джессика успела поработать официанткой, а получив известность в модельном бизнесе, попробовала себя и в роли актрисы: Бурсиага снялась в нескольких эпизодах американского сериала «The Girls Next Door».
О своей личной жизни Джессика предпочитает не особенно распространяться, да и зачем кому-то знать детали ее биографии, ведь ее прекрасное тело куда более интересно, согласитесь. Любуемся красоткой в фотогалерее "Рамблера".
Видео дня. Зачем в доме нужно держать хозяйственное мыло
Женский форум 17
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Модель покорила Сеть горячими фото в мини-бикини
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
02:49
Знаменитости, долго скрывавшие отношения
Любовь Звёзды
В России начинают печатать мясо на принтерах
11:20
В России начинают печатать мясо на принтерах
Еда
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
11:20
Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены
Звёзды
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
03:03
Зачем ставить горячие блюда в холодильник
Дом и сад Еда
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
02:57
Сыновья российских звезд, сами добившиеся успеха
Дети Звёзды
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
02:20
Стало понятно, яблоки какого цвета самые полезные
Еда Здоровье
Какие странности можно найти в мороженом
20:00
Какие странности можно найти в мороженом
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение