Найден двойник бывшей самой молодой миллиардерши

Журналисты нашли в Мичигане курьершу-двойника знаменитости Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши. Интервью с американкой публикует The Sun.

Так, по словам 24-летней модели и сотрудницы продуктового магазина Габриэль Уотерс (Gabrielle Waters), ее отец, которому нравилось реалити-шоу «Семейство Кардашьян» с детства говорил ей о схожести с младшей Дженнер. Кроме того, незнакомые люди регулярно подходили к ней на улице и кричали от восторга, принимая ее за телезвезду.

«Когда я выхожу на улицу, минимум шесть, а то и 15 человек подходят ко мне и называют Кайли», — добавила девушка.

Позже, призналась Уотерс, она специально пыталась скопировать стиль и образ Дженнер, выбирая похожие позы и одежду для снимков в Instagram и нанося обильный макияж. Для этого, как подчеркнула героиня материала, она потратила больше шести тысяч долларов (428 тысяч рублей) на продукцию косметического бренда Дженнер Kylie Cosmetics.

«У меня 27 наборов ее губных помад. Я покупаю ее косметику и пытаюсь повторить ее стиль», — высказалась она, добавив, что несмотря на маленький размер губ, она не собирается делать процедуру по их увеличению. Вместо этого, как уточнила модель, она просто подводит губы, выходя за контур, чтобы визуально сделать их объемными.

Сейчас на Instagram Уотерс подписано более 48 тысяч человек. Девушка считает, что популярность связана именно со сходством с Дженнер, поскольку поклонники часто пишут ей об этом в комментариях.

Однако она подчеркнула, что у ее славы есть и обратная сторона. «Иногда люди шутят надо мной, говоря, что мои ягодицы не такие большие как у Кайли, а губы слишком тонкие для двойника. Но я знаю, что никто не сможет выглядеть так идеально, пока у него не будет миллион долларов, поэтому стараюсь не сравнивать себя с ней», — объяснила Уотерс.