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Телеведущая восхитила фанатов снимком в белье с целлюлитом на ягодицах 

Lenta.ru 2 часа назад
Телеведущая восхитила фанатов целлюлитом на ягодицах
Фото: @iamyanetgarcia
Мексиканская телеведущая и актриса поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 29-летняя Янет Гарсия (Yanet Garcia) позирует в черном комплекте нижнего белья с мокрыми волосами. Ее запечатлели сидящей на кровати. На ягодице и бедре знаменитости видны неровности кожи и целлюлит.
@iamyanetgarcia
«Ты прекрасна такой, какая ты есть!» — написала телезвезда в описании к публикации. Подписчики восхитились ее внешним видом и поблагодарили за честность в комментариях под постом, набравшим 623 тысячи лайков. «Я согласна с тобой», «Выглядишь потрясающе», «Без слов, невероятная», «Натуральная красотка, спасибо за фото без обработки», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.
В июле модель похвалили за смелость после публикации фото с целлюлитом. Джем Вулфи (Jem Wolfie) разместила коллаж из двух кадров, на котором она запечатлена в слитном белом купальнике. Так, на первом кадре она приподняла ногу, скрывая тем самым неровности кожи, а на втором выгнула спину и продемонстрировала целлюлит на бедре. Подписчики поблагодарили ее за честность и написали об этом.
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