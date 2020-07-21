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Женщина с голой грудью исполнила эротический танец на парковке 

Lenta.ru 2 часа назад
В Нью-Йорке, США, полуголая женщина исполнила эротический танец на автомобильной парковке возле заправки. На видео обратило внимание издание New York Post.
На ролике видно, как женщина, на которой надеты только трусы, танцует возле припаркованных машин. Вокруг нее собралась толпа одетых женщин и мужчин. Никто из них не надел маски, несмотря на предписания властей. Танцовщице с голой грудью кидают деньги под ноги.
Ролик опубликовал пользователь Twitter с ником @KIILOLOO.
Власти Нью-Йорка разрешили открыть стрип-клубы за пределами города после карантина из-за пандемии COVID-19. В черте города все подобные заведения пока закрыты.
Ранее сообщалось, что секс-клуб в Нью-Йорке, открывшийся после самоизоляции, ввел новые правила для проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии. У всех посетителей на входе проверяют температуру тела, им выдают маски и перчатки, а также сменную чистую одежду. По всему помещению расставлены санитайзеры для рук и секс-игрушек. Также клиенты должны заниматься сексом только с теми партнерами, с которыми они пришли. При этом одновременно в клубе могут находиться не больше 20 человек.
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