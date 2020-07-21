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Бывшая модель Victoria's Secret поделилась откровенным селфи и восхитила фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Адриана Лима поделилась горячим селфи
Фото: @adrianalima
Бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима поделилась откровенным селфи и восхитила поклонников. Фотография опубликована в личном Instagram-аккаунте знаменитости.
На снимке 38-летняя Лима позирует в ярко-оранжевом бикини. На ее губах такого же оттенка помада, на шее — золотая цепь и подвеска в виде молнии. Помимо этого, на лице модели большие солнцезащитные очки в белой оправе. «Летнее настроение», — подписала фотографию модель.
@adrianalima
Отмечается, что снимок Лимы набрал больше 384 тысяч лайков. «Предупреждение: это атомная бомба», «Черт возьми, это фото взорвет интернет», «Как всегда невероятна», «Сексуально!», «Идеальная девушка», — комментировали пользователи сети.
19 мая Адриана Лима также опубликовала фотографию в купальнике. На снимке супермодель была в черном бикини. Девушка лежала на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — написала она.
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