39-летняя уроженка Нижегородской области до сих пор остается обладательницей груди самого большого размера среди россиянок.

Ирина Мацыно — именно так звали Феррари при рождении — прославилась в начале «нулевых». Ирен оказалась в числе первых героев отечественного ТВ, проложивших дорогу на экран необычной внешностью и страстью к эпатажу. Изначально Ирен обладала грудью второго размера, но первая же пластическая операция помогла увеличить эту часть тела еще на 2 пункта. А затем последовала череда пластических преображений: грудь Феррари с помощью силикона «доросла» до 10-го размера, талия уменьшилась после удаления ребер, а бедра стали шире благодаря все тому же силикону. Ирен до сих пор выкладывает фото своей фигуры в соцсети.

@irenaferrari

Обязательное ношение маски, безусловно, спасёт и защитит мои части тела от вируса,

— иронизировала Феррари под этой фотографией. К слову, во время коронавирусной эпидемии Ирен порой выходила в магазин без маски. Как она уточняет, никто из полицейских не посмел приблизиться, издалека разглядев «весомые аргументы».

Ирен (Ирина действительно взяла псевдоним в качестве официального имени и поменяла паспорт) продолжает делать уколы ботокса. Кроме того она сделала пирсинг языка. Фото и видео с проколом конкурируют в количестве с изображениями ее знаменитой груди.

Тем не менее Ирен больше не борется за славу. Она живет в Москве и занимается бизнесом. Аккаунт Феррари в Instagram насчитывает около 4 тысяч подписчиков, а посты собирают не более десятка комментариев. Впрочем, их автор не стремится к публичности. «Просто живу, люблю и немного делюсь», — указано в профиле.

Насчет романтических отношений Феррари не высказывается. О существовании некоего «мужчины» она упоминает только в ответ на чересчур навязчивые реплики подписчиков. И продолжает выкладывать снимки фигуры или своих любимцев — черных шпицев, которые живут у нее уже несколько лет.