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Как выбрать подходящий для себя тип педикюра 

Я Покупаю 3 часа назад
Как выбрать подходящий для себя тип педикюра
Фото: Я Покупаю
Кажется, педикюр — чего проще: пятки пошкрябали, ногти накрасили и наслаждайся! Ан нет, хорошо выполненный педикюр — это +100 очков к качеству жизни. А какой он, хороший педикюр для вашего типа кожи? Давайте разбираться. Сегодня мы поговорим о способах обработки стопы, которые при правильном применении подарят легкость, гладкость и комфорт вашим ножкам.

Классический обрезной педикюр

Это тип обработки стоп, который применялся еще в советское время. Мастера снимали с распаренной кожи стоп излишки кератоза, сухие натоптыши и мозоли с помощью специальных лезвий. Сейчас эту технику можно встретить у мастеров «старой закалки», а также в некоторых салонах красоты, где педикюрные кресла оборудованы ванночками с подводом воды.
Кому подойдет? Клиентам с крайне сильным гиперкератозом стоп (сухой и грубой отмершей кожей), которым очень нужен выраженный результат с первого раза (например, к мероприятию или отпуску). Только стоит иметь ввиду, что этого результата хватит на 7—10 дней, затем кожа восстановит утерянное.

Аппаратный педикюр

Современный и очень популярный вариант педикюра, когда ороговевшая кожа снимается с помощью фрез — чаще всего песочных колпачков или абразивных дисков. Процедура выполняется на сухой коже, делается довольно быстро, удобна для мастера и никаких специальных условий выполнения не требует.
Кому подойдет? Тем, у кого выраженный кератоз стоп (есть что снимать), сухая и грубая кожа, есть трещины на пятках и/или натоптыши от высоких каблуков. После процедуры может возникнуть шелушение — будьте готовы к тому, что дома, через пару дней, нужно будет дополнительно пошлифовать стопы.

Препаратный педикюр

Это одна из самых новых и перспективных наработок в области педикюра. Препараты не только размягчают и позволяют легко удалить отмершие чешуйки аппаратом или специальной пилкой-теркой, но и восстанавливают кожу, замедляют образование натоптышей, помогают глубоко очистить стопы без риска повредить живые ткани.
Кому подойдет? Всем типам стоп, главное — подобрать косметику по типу кератоза.
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