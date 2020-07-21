Чем отличается сухая кожа от обезвоженной 

Мы расскажем, как подобрать уход под свой тип.

Чаще всего мы не получаем ожидаемого результат от ухода из-за того, что когда-то неправильно определили тип кожи. Если с жирным и комбинированным типом еще понятно, то отличить обезвоженную кожу от просто сухой может самостоятельно далеко не каждая женщина. Уход, как вы понимаете, в двух случаях будет отличаться. Мы решили поговорить, как же распознать свой тип кожи и не ошибиться с подбором уходовых средств.

Каковы признаки сухой кожи Сухая кожа содержит минимальное количество жира, можно сказать, практически его не производит.

Сухая кожа никогда не «обрадует» заметными порами, наверное, это один из отличительных признаков данного типа.

Сухую кожу всегда легко пересушить даже просто умываясь водой.

На такой коже вы не заметите активный жирный блеск.

Часто встречаются шелушения.

При отсутствии достаточного ухода может стать тусклой.

А что же с обезвоженной?

Низкое содержание воды.

Возможно развитие состояния обезвоженности на жирной коже, это состояние возможно исправить, подобрав правильный уход вместе со своим косметологом.

Поры могут быть как заметными, так и совсем маленькими.

Кожа может быть сухая и жесткая, при этом может проявляться жирный блеск и появляться воспаления, чего обычно не наблюдается на сухой коже.

Напомним, это состояние, а не тип кожи. Его можно изменить при желании, а вот с типом кожи придется смириться. С данной проблемой может столкнуться обладательница любого типа кожи, как сухой, так и жирной. Обезвоженность нельзя считать типом кожи, это состояние. Каковы признаки обезвоженной кожи?

Разбираем уход за сухой кожей

Одно из главных правил при уходе за сухой кожей — восполнение недостатка жира и необходимая защита. Чтобы решить эту проблему, используем средства, содержащие натуральные масла, пчелиный воск и керамиды. Можно использовать плотные кремы, которые едва ли забьют поры. Что касается очищения, необходимо избегать жестких средств, а также мягких с содержанием спирта. Лучше всего подобрать мицеллярную воду либо молочко, которое не будет превращать кожу в наждачную бумагу с ранними морщинами.

Эксперты советуют подобрать многоступенчатый уход за сухой кожей, допустим, увлажняющая эмульсия, сыворотка и затем крем. Таким образом кожа будет лучше защищена от внешнего воздействия агрессивной среды. Кроме того, несмотря на сухой тип, она нуждается в отшелушивании, но забудьте про скраб, ваш вариант — легкий поверхностный пилинг. И последнее — на упаковке вашего идеального средства всегда стоит пометка «dry skin».

Как видите, грамотный уход не позволит даже самой сухой коже выглядеть плохо. А теперь посмотрим, как же справиться проблемой обезвоженности кожи.

В отличие от средств для сухой кожи, которые содержат питательные компоненты, обладателям обезвоженной кожи стоит обратить внимание на средства с пометкой «увлажняющий». В составе такого средства присутствует глицерин, гиалуроновая кислота, пропиленгликоль, а также хитозан.

Что касается кремов, старайтесь подбирать состав, который не включает минеральные масла, лучше всего отдавать предпочтение сывороткам и легким эмульсиям, особенно если мы говорим о жирной обезвоженной коже.

Важное правило — после умывания наносим тоник сразу же, после чего переходим к дальнейшим этапам ухода, не нужно ждать, пока вся влага уйдет из кожи. Как и в случае с сухой кожей, регулярно отшелушиваем обезвоженную кожу, но опять же — мягким пилингом и никаких скрабов. Помимо внешнего ухода важно соблюдать водный баланс и употреблять в день не менее полутора литров воды, однако будьте аккуратны, если у вас есть проблемы с выводящей системой, получите консультацию специалиста.