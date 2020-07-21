Чем отличается сухая кожа от обезвоженной 

Мы расскажем, как подобрать уход под свой тип.
Чаще всего мы не получаем ожидаемого результат от ухода из-за того, что когда-то неправильно определили тип кожи. Если с жирным и комбинированным типом еще понятно, то отличить обезвоженную кожу от просто сухой может самостоятельно далеко не каждая женщина. Уход, как вы понимаете, в двух случаях будет отличаться. Мы решили поговорить, как же распознать свой тип кожи и не ошибиться с подбором уходовых средств.
Каковы признаки сухой кожи
- Сухая кожа содержит минимальное количество жира, можно сказать, практически его не производит.
- Сухая кожа никогда не «обрадует» заметными порами, наверное, это один из отличительных признаков данного типа.
- Сухую кожу всегда легко пересушить даже просто умываясь водой.
- На такой коже вы не заметите активный жирный блеск.
- Часто встречаются шелушения.
- При отсутствии достаточного ухода может стать тусклой.
А что же с обезвоженной?
С данной проблемой может столкнуться обладательница любого типа кожи, как сухой, так и жирной. Обезвоженность нельзя считать типом кожи, это состояние. Каковы признаки обезвоженной кожи?
- Низкое содержание воды.
- Возможно развитие состояния обезвоженности на жирной коже, это состояние возможно исправить, подобрав правильный уход вместе со своим косметологом.
- Поры могут быть как заметными, так и совсем маленькими.
- Кожа может быть сухая и жесткая, при этом может проявляться жирный блеск и появляться воспаления, чего обычно не наблюдается на сухой коже.
- Напомним, это состояние, а не тип кожи. Его можно изменить при желании, а вот с типом кожи придется смириться.
Разбираем уход за сухой кожей
Одно из главных правил при уходе за сухой кожей — восполнение недостатка жира и необходимая защита. Чтобы решить эту проблему, используем средства, содержащие натуральные масла, пчелиный воск и керамиды. Можно использовать плотные кремы, которые едва ли забьют поры. Что касается очищения, необходимо избегать жестких средств, а также мягких с содержанием спирта. Лучше всего подобрать мицеллярную воду либо молочко, которое не будет превращать кожу в наждачную бумагу с ранними морщинами.
Эксперты советуют подобрать многоступенчатый уход за сухой кожей, допустим, увлажняющая эмульсия, сыворотка и затем крем. Таким образом кожа будет лучше защищена от внешнего воздействия агрессивной среды. Кроме того, несмотря на сухой тип, она нуждается в отшелушивании, но забудьте про скраб, ваш вариант — легкий поверхностный пилинг. И последнее — на упаковке вашего идеального средства всегда стоит пометка «dry skin».
Как видите, грамотный уход не позволит даже самой сухой коже выглядеть плохо. А теперь посмотрим, как же справиться проблемой обезвоженности кожи.
В отличие от средств для сухой кожи, которые содержат питательные компоненты, обладателям обезвоженной кожи стоит обратить внимание на средства с пометкой «увлажняющий». В составе такого средства присутствует глицерин, гиалуроновая кислота, пропиленгликоль, а также хитозан.
Что касается кремов, старайтесь подбирать состав, который не включает минеральные масла, лучше всего отдавать предпочтение сывороткам и легким эмульсиям, особенно если мы говорим о жирной обезвоженной коже.
Важное правило — после умывания наносим тоник сразу же, после чего переходим к дальнейшим этапам ухода, не нужно ждать, пока вся влага уйдет из кожи. Как и в случае с сухой кожей, регулярно отшелушиваем обезвоженную кожу, но опять же — мягким пилингом и никаких скрабов. Помимо внешнего ухода важно соблюдать водный баланс и употреблять в день не менее полутора литров воды, однако будьте аккуратны, если у вас есть проблемы с выводящей системой, получите консультацию специалиста.