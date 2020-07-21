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Пользователи сети обругали тело модели на фото в просвечивающем грудь бикини 

Lenta.ru 4 часа назад
Пользователи Сети обругали модель в прозрачном бикини
Фото: @sun_hwr143
Папарацци сфотографировали британскую модель Деми Роуз в откровенном купальнике во время отдыха на Ибице, после чего ее раскритиковали пользователи сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
На размещенных снимках 25-летняя знаменитость запечатлена на пляже в слитном бикини черного цвета бренда PrettyLittleThing. При этом верхняя часть купального костюма выполнена из сетчатого материала, просвечивающего грудь модели. Стоимость изделия составляет 15 фунтов стерлингов (1350 рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки.
Пользователи сети обругали внешний вид и фигуру Роуз. «Понимаю, что нам следует быть добрее, но ее деформированное тело выглядит смешно. Бедные дети растут, думая, что это нормально», «Ей нужно перестать возиться со своими ягодицами, это выглядит ужасно», «У меня отвисла челюсть. К сожалению, огромные задницы захватывают мир», «Что она сделала с собой? Почему люди стремятся выглядеть такими искусственными?» — возмущались они.
В ноябре 2019 года Деми Роуз появилась на публике в полупрозрачном наряде без нижнего белья. Ее запечатлели в черном полупрозрачном мини-платье с оборками и шнуровкой на груди. При этом на фото было видно, что под нарядом отсутствует бюстгальтер.
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