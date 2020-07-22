Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская фигуристка попозировала в купальнике после сдачи ЕГЭ 

Чемпионат.com и ещё 3 3 часа назад
Российская фигуристка снялась в купальнике после ЕГЭ
Фото: @aleksandraboikova
Фото доступно в Instagram спортсменки.
«Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно», — написала Бойкова. 18-летняя спортсменка добавила, что ЕГЭ не показался ей слишком сложным, и теперь она готовится к поступлению в институт. Пользователи сети пожелали фигуристке хорошего отдыха и поздравили со сдачей экзаменов.
@aleksandraboikova
Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.
29 июня пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа. На фото спортсменка позировала в бежевом купальнике.
Видео дня. Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Чемпионат.com: последние новости
Как сохранить молодость? Особенности «российского» типа старения, советы косметолога Как сохранить молодость? Особенности «российского» типа старения, советы косметолога Что съесть из сладкого, чтобы не навредить фигуре? Рецепты белковых ПП-десертов, видео Что съесть из сладкого, чтобы не навредить фигуре? Рецепты белковых ПП-десертов, видео Жена Гарая показала ему стриптиз Жена Гарая показала ему стриптиз
Красота , Другое , Дмитрий Козловский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядеть стильно, одеваясь недорого
Как выглядеть стильно, одеваясь недорого
Мишустин: формат учебного года определят 20 августа
Мишустин: формат учебного года определят 20 августа
Фанатка Киану Ривза преследует его возлюбленную
Фанатка Киану Ривза преследует его возлюбленную
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
20:00
Может ли быть тульский пряник не из Тулы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение