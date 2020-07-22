Российская фигуристка снялась в купальнике после ЕГЭ

Фото доступно в Instagram спортсменки.

«Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться! Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно», — написала Бойкова. 18-летняя спортсменка добавила, что ЕГЭ не показался ей слишком сложным, и теперь она готовится к поступлению в институт. Пользователи сети пожелали фигуристке хорошего отдыха и поздравили со сдачей экзаменов.

@aleksandraboikova

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским . Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.

29 июня пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа. На фото спортсменка позировала в бежевом купальнике.