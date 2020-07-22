Самая популярная и дорогая красавица Азии 

Азиатские красавицы стали все чаще появляться на обложках мировых глянцевых изданий и расхаживать по подиумам. В какой-то момент модели в Нью-Йорке стали жаловаться, что из-за азиаток у них нет работы.

Разрез глаз и фарфоровая кожа не раз помогали девушкам из Азии добиться высот в карьере. Так случилось и с Лю Вэнь . Возможно, некоторые скажут, что в этой стройной белокожей китаянке нет ничего особого, но только вот именно она считается самой популярной моделью Азии.

Утонченная и будто сказочная Вэнь еще в 2009 году стала первой азиатской моделью, принявшей участие в итоговом показе Victoria’s Secret — считается, что самые красивые женщины мира ходят именно по этому подиуму.

Чуть позже к Лю пришла не только слава и признание, но и деньги. Forbes в 2013 году поставил ее на пятое место рейтинга самых высокооплачиваемых моделей мира.