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Самая популярная и дорогая красавица Азии 

Диана Товсепова 1 час назад
Азиатские красавицы стали все чаще появляться на обложках мировых глянцевых изданий и расхаживать по подиумам. В какой-то момент модели в Нью-Йорке стали жаловаться, что из-за азиаток у них нет работы.
Разрез глаз и фарфоровая кожа не раз помогали девушкам из Азии добиться высот в карьере. Так случилось и с Лю Вэнь. Возможно, некоторые скажут, что в этой стройной белокожей китаянке нет ничего особого, но только вот именно она считается самой популярной моделью Азии.
Утонченная и будто сказочная Вэнь еще в 2009 году стала первой азиатской моделью, принявшей участие в итоговом показе Victoria’s Secret — считается, что самые красивые женщины мира ходят именно по этому подиуму.
Чуть позже к Лю пришла не только слава и признание, но и деньги. Forbes в 2013 году поставил ее на пятое место рейтинга самых высокооплачиваемых моделей мира.
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