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«Богиня фитнеса», за которой следят миллионы 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Анастасии Мироновой всего 25 лет, но ей уже удалось построить целую фитнес-империю. «Рамблер» выяснил, как девушке удалось добиться такого успеха в столь раннем возрасте.
Сначала Настя работала фитнес-тренером и помогала девушкам обрести фигуры их мечты. Клиентов было так много, что появились мысли о бизнесе. В том, что Настя профессионал — были уверены все. Достаточно было посмотреть на тело самой девушки, впрочем, радовали и клиентки отчетами до/ после.
В ходе работы Настя активно развивала страницу в Инстаграм: выкладывала тело в лучших ракурсах, писала тексты и ничего не стеснялась. Затем Настя начала продавать фитнес-курсы, сделала бренд спортивной одежды, начала активно принимать участие в съемках. В общем, стала бизнес-леди.
Забавно, что Настино тело проложило ей дорогу к крупному бизнесу в буквальном смысле этого слова. Подчеркивающие изгибы вещи покорили всех! Но, несмотря на откровенные фото, в жизни девушка ведет себя и одевается достаточно скромно. Как говорится, хороша и душой и телом.
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Женский форум 13
Красота , Фото , Анастасия Миронова
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