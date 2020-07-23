Что будет с кожей, если перестать ее постоянно трогать 

Во время пандемии коронавируса врачи не устают предупреждать: старайтесь не дотрагиваться до лица руками. И это вовсе не случайно. Мы ведь мало задумываемся о том, что бессознательно делаем это в течение дня много раз. Рискуя разнести бактерии и заработать неприятные последствия.

Самборская Мария Дмитриевна Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог клиники Блохина — Frau Klinik

Чем грозит вредная привычка

Чаще всего мы неосознанно прикасаемся руками к лицу. Например, во время работы за компьютером или просмотра телевизора мы, не замечая того, чешем нос, подпираем подбородок, или щеки. Привычка трогать без надобности лицо настолько повседневна, что многие делают это не задумываясь. Онлайн-переписка с коллегой — потираем лоб и затылок, листаем за утренним кофе ленту в Instagram и трем нос и щеки, трогаем пальцами губу — у каждого свои «пристрастия». Если же вам кажется, что лично вы так не делаете, то, скорее всего, вам это только кажется!

Почему стоит избавляться от этой привычки? Не секрет, что на наших кистях скапливаются миллионы бактерий. Дверные ручки, мебель, телефоны, компьютеры, кнопки лифта, денежные купюры: в течение дня мы прикасаемся ко многим вещам, далеким от стерильности. Мыть руки в последнее время, в связи с ситуацией с коронавирусом, стало для нас делом привычным, но все же не стоит забывать, что потом мы тут же берем предметы, на которых скопились бактерии. Последние при попадании могут вызвать сыпь, герпес или аллергические реакции. Из-за того, что на кожу лица попадает грязь, поры закупориваются, могут появиться прыщи и покраснения.

Перестаем тереть глаза

Об этом точно стоит помнить людям с проблемной кожей. Бактерии, которые приводят к появлению акне, попадают на лицо именно с рук. На лице образуются черные точки, а на месте акне могут даже появиться шрамы. Многолетняя привычка трогать лицо может привести и к образованию морщин. От этого на коже появляются складки, которые со временем переходят в глубокие морщины, кроме того, это может даже стать причиной отвисания щек. Кстати, вытирать интенсивно лицо полотенцем тоже не стоит, лучше аккуратно промокнуть.

Привычка тереть глаза также есть у многих из нас. Делать этого не следует. Иногда почесав лицо, можно незаметно и глаза потереть, а это может привести к тому, что в глаза с грязных рук попадет инфекция. Особенно внимательным следует быть тем, кто носит контактные линзы. Если же в глаз что-то попало и нужно удалить соринку или ресничку, то руки перед этим стоит тщательно промыть, а еще лучше — почистить уголок глаза при помощи ватной палочки.

Сколько раз мы делаем это

Эксперимент, проводимый американскими врачами со студентами одного из колледжей, показал, что 26 студентов трогали свое лицо в среднем 23 раза в час. Во время вспышки коронавируса медики всего мира, включая ВОЗ , призывали людей не только мыть руки как можно чаще и тщательнее, но и не трогать лицо даже чистыми руками. Я же и сейчас призываю вас меньше тянуться к своему лицу и регулярно мыть руки с мылом. Держите в сумочке рядом с помадой антисептик и влажные салфетки — это теперь must have.

Не забывайте уделять внимание утреннему и вечернему ритуалу умывания. Лицо следует очищать в несколько этапов: мицеллярная вода, очищающая пенка или гель, тоник.

Наконец, чтобы избавиться от привычки трогать лицо, нужно активизировать самоконтроль. И как только вы достигнете в этом успеха, то довольно быстро заметите, насколько лучше и чище стала ваша кожа.