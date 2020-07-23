Клаудиа Агирре: прислушайтесь к своей коже 

Известный ученый, нейробиолог, которая специализируется на изучении взаимосвязи мозга и тела, Клаудиа Агирре в рамках Synergy Online Forum поделилась секретами сохранения здоровой кожи и красоты.

Пресс-служба

Вы нейробиолог, но очень много говорите о дерматологии. Как эти две научные сферы взаимосвязаны?

Эта связь восходит к нашим истокам еще в утробе матери. Эмбриональная ткань, называемая эктодермой, дает начало как коже, так и мозгу (и производящим пигмент клеткам). Таким образом, кожа и мозг имеют общее физиологическое происхождение, и мы знаем, что они тесно связаны. Как пример, когда мы испытываем определенные эмоции или психологический стресс, наша кожа часто показывает это в виде румянца или зуда. Это и есть связь между мозгом и кожей.

В чем секрет здоровой кожи помимо правильного питания и регулярных тренировок?

Питание и движение необходимы для нашего здоровья и кожи, как нашего самого большого органа. Мы имеем возможность вносить длительные изменения при правильном уходе за кожей. Эпидермис, внешний слой кожи, не получает все питательные вещества и воду, которые дерма получает через циркуляцию. Таким образом, мы можем пополнить необходимые липиды, воду, витамины и антиоксиданты местно, чтобы сохранить кожу в ее самом здоровом состоянии.

Вы говорите о том, что психологические травмы сильно влияют на связь с собственным телом и кожу. Посоветуйте способы быстрого восстановления после травм?

Для многих травма живет как в теле, так и в уме. Это может проявляться как боль, скованность или воспаление. Процесс лечения травмы сложен и требует времени, поэтому, боюсь, быстрого решения проблемы не существует. Тем не менее, я считаю, что поиск корня проблемы (когда это повторяющаяся проблема кожи, например) может помочь в ее полном лечении, а не исправлении симптомов.

Как распознать, что ваша кожа страдает от стресса, а не от других физиологических процессов, происходящих в организме?

Это сложно, так как они могут выглядеть похожими, если не идентичными. Ключом к этому часто является воспаление. Гормоны стресса усиливают воспаление и могут вызвать или ухудшить воспалительное состояние кожи. Так что, если вы получаете надрыв или сухое пятно на коже после периода стресса, то вы можете установить эту связь. Если это наследственная проблема или вопросы, связанные с другими гормонами, причина может заключаться в дисбалансе.

Зависит ли вид и состояние кожи от типа нервной системы?

На самом деле нет, поскольку нет «типов» нервной системы, аналогичных кожным заболеваниям — жирная, сухая и т.д.

Вы как врач-ученый предпочитаете уходовую косметику или натуральные природные средства для ухода за кожей и волосами?

Как ученый, я предпочитаю минимальное количество косметики. Если функция продукта заключается в увлажнении, то лучше использовать натуральные продукты. Если меня беспокоит пигментация или тонкие линии, то я выбираю чистые витамины и антиоксиданты. Но мне нравится, когда есть из чего выбрать!

Вы часто повторяете «прислушайтесь к своей коже». Что именно она может нам рассказать?

Она может рассказать нам очень многое! Наша история, наше душевное состояние, наше благополучие. Вы можете посмотреть на человека и даже без слов увидеть, что он напряжен. Или недосыпает. Или счастлив. Наша кожа меняется вместе с нашей повседневной жизнью, а также отражает наш образ жизни. Я говорю «прислушайтесь к своей коже», потому что мы часто отвергаем ее как поверхностную и ненужную. Но ее информация гораздо богаче, чем мы думаем.