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55-летняя модель снялась топлес в бикини своей юности 

Рамблер 1 час назад
Супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала подписчиков в Инстаграме своим новым снимком. Женщина опубликовала кадр, на котором позирует топлес. При этом на ней надето бикини, которое, по заверениям самой Поризковой, она носила еще 20 лет назад.
Откровенный снимок демонстрирует идеальное тело модели и натуральную красоту лица, так как Паулина позировала без макияжа.
@paulinaporizkov
Подписчики согласились, что супермодель выглядит превосходно и добавили, что на пенсию нужно отправляться ее бикини, но точно не самой Поризковой.
Ранее "Рамблер" писал, что поклонники осудили исхудавшую Орейро.
Красота , Видео , Паулина Поризкова
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