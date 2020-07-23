Модель показала все в слитном купальнике

Американская модель нашла способ выглядеть сексуально в слитном купальнике и поделилась им с подписчиками. Об этом сообщает портал The Sun.

Бывшая мисс США Хейли Кэлил (Haley Kalil) рассказала журналистам, что пообещала матери сниматься в пляжной фотосессии для журнала Sports Illustrated только в закрытом бикини, чтобы не выглядеть чересчур вульгарно. Знаменитость нашла выход из ситуации, не нарушая при этом свое обещание.

@haleyybaylee

Манекенщица опубликовала ролик, на котором она запечатлена в слитном купальнике белого цвета. «Правилом было, чтобы купальник был слитный», — говорит на видео Кэлил, после чего поворачивается спиной к фотографу и демонстрирует, что сзади изделие полностью оголяет ее спину и ягодицы.

Поклонников рассмиешил пост модели и они восхитились ее внешним видом в комментариях. «Хейли, я никогда не приму тот факт, что твоя попа выглядит настолько прекрасно», «Это очень смешно, но ты права, все мамины требования выполнены», «Бизнес спереди, вечеринка сзади. Выглядишь потрясно», «Я тебя обожаю, где мне взять такой же купальник?», «Да, прекрасная версия слитного бикини», — высказывались фанаты.