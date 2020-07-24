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Модель популярного бренда сфотографировалась в стрингах и восхитила фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Модель восхитила фанатов фото в стрингах
Фото: @popstantot
Модель популярной марки Fashion Nova опубликовала фото в откровенном образе и порадовала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена на фоне природы в наряде упомянутого бренда. На ней — лавандовые стринги и кроп-топ, который модель надела на голое тело. Публикация набрала больше 260 тысяч лайков.
@popstantot
Фанаты восхитились внешним видом знаменитости.
«Волшебная женщина», «Потрясающий снимок», «Леди, у тебя сногсшибательное тело», «Как же тебе идет этот цвет!», «Как всегда прекрасна», — комментировали они.
Ранее в июле Паулин Танто поделилась домашней фотографией топлес. На размещенном кадре манекенщица запечатлена без бюстгальтера в полосатых брюках синего цвета марки I Am Gia. Она попозировала на диване в гостиной, прикрывая обнаженные части тела руками.
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