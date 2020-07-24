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Поклонники высмеяли телеведущую за фото с микрофонами в бюстгальтере 

Lenta.ru 3 часа назад
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) сфотографировалась в бикини со звукозаписывающим оборудованием на груди и удивила фанатов. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте радиостанции Heart FM.
На опубликованном кадре 49-летняя знаменитость запечатлена в купальнике розового цвета, в каждую чашку которого помещена ветрозащита для микрофона. «У Холден определенно пятничное настроение», — гласит надпись под публикацией.
@thisisheart
Поклонники высмеяли снимок телеведущей, а также оценили ее внешний вид. «Аманда слишком любит свою работу, чтобы просто ее оставить», «Классика!», «Зачем она поместила это себе на грудь? Выглядит максимально странно», «Не могу! Она так меня веселит», «Ты там в порядке, Аманда? Не понимаю, как они не выпали. Выглядишь потрясающе!» — писали они.
Известно, что знаменитость отдыхает на курорте в Сен-Тропе вместе с семьей и друзьями.
В июле Аманда Холден вышла на улицу в облегающем наряде без нижнего белья и подверглась критике. Ее сфотографировали в бежевом костюме, состоящем из пиджака и шорт, а также в белой футболке, через ткань которой просвечивалась ее грудь. Пользователи сети сочли образ телеведущей чересчур откровенным.
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Красота , Видео , Аманда Холден
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