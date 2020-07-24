Звезды полюбили откровенную позу в теннисных юбках

Знаменитости начали массово фотографироваться в одной и той же позе в теннисных юбках и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Отмечается, что вдохновением для подобных снимков послужила культовая фотография 1976 года «Теннисистка», на которой изображена британка Фиона Батлер (Fiona Butler). Мартин Эллиотт (Martin Elliott) запечатлел на тот момент 18-летнюю девушку на корте со спины: на снимке правой рукой она держит ракетку, а левой задирает сзади юбку платья, демонстрируя отсутствие нижнего белья. По информации издания, постеры с этим фото стали одними из самых продаваемых в мире.

@iamrobertobrandi

Так, например, во флешмобе поучаствовала телеведущая Аманда Холден (Amanda Hoden), которую сфотографировали со спины во время спортивного мероприятия. На ней были белая майка, юбка-шорты и кроссовки. Британская фотомодель Рози Уикс (Rosie Wicks) повторила кадр в том же наряде и кепке в тон. Тренд также поддержал австралийский профессиональный теннисист Пэт Кэш (Pat Cash): задрав юбку, он продемонстрировал свои ягодицы во время теннисного турнира Уимблдон.

В июне мини-юбки как у теннисисток стали трендом среди звезд кино и шоу-бизнеса. Например, в подобной юбке розового цвета c кроп-топом в тон попозировала звезда популярного реалити-шоу Love Island Эльма Пазар (Elma Pazar). Также в аналогичном изделии белого цвета сфотографировались американская певица Tinashe и модная блогерша Лисси Родди.