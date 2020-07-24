Девушка стала моделью после 100 операций

Элисон Мидстокк родилась с редким недугом под названием «синдром Тричера Коллинза». Ни симптомы, ни тот факт, что девушке пришлось пережить более 100 реконструктивных операций лица, не помешали ей воплотить в жизнь свою мечту — стать фотомоделью.

Элисон было всего несколько недель, когда ее удочерила Денис Рик. Девочка часто находилась на лечении и не могла нормально посещать школу. Тогда доктора уверяли родителей Элисон, что из-за сложных проблем со слухом она, скорее всего, не сможет говорить. Но в 5 лет она начала вербально общаться со своей семьей.

Синдром Тричера Коллинза — аутосомно-доминантное заболевание, которое характеризуется черепно-лицевой деформацией. Синдром Тричера Коллинза встречается у 1 из 50 000 младенцев. Типичные признаки: грубый дефект лицевой части черепа, косоглазие; размер рта, подбородка и ушей существенно меньше нормы. В некоторых случаях — ослабление слуха.

«Когда мне было 5 лет, я смотрела на себя в зеркало и все время спрашивала у мамы, почему я так уродлива», — вспоминает Элисон.

В 8 лет юная Мидстокк часто рисовала девушек с деформированной внешностью, которые постепенно становились настоящими красавицами под ее карандашом.

Несмотря на нестандартную внешность, у Элисон никогда не было проблем с общением.

«Я росла веселым общительным ребенком. Да, в детстве меня не звали на все дни рождения одноклассников, но у меня всегда было несколько близких друзей», — говорит Мидстокк.

В 9 лет девочку в очередной раз оперировали, и тогда друзья присылали ей в больницу открытки и цветы.

В 17 Элисон пережила одну из сложнейших операций, после которой наотрез отказалась возвращаться в школу. Тогда у девушки появились серьезные проблемы с принятием собственной внешности — она боялась общаться со сверстниками из-за страха осуждения.

Тем не менее девушка работала с фотографами и художниками уже с 15 лет. Так она пыталась преодолеть комплексы, возникающие из-за внешности. Более того, работа модели ей нравилась, и она сразу поняла, что нашла свое призвание.

Сейчас Элисон 31 год. На несколько лет отделение пластической хирургии стало для девушки вторым домом — там она пережила множество операций, включая капитальную реконструкцию лица в 2010 году и несколько операций по коррекции зрения и слуха.

После финальной реконструкции сомнения и страхи исчезли. Мидстокк стала увереннее и охотно принимала предложения от фотографов о совместной работе. Тогда хобби стало настоящей работой, и Элисон фактически воплотила в жизнь свою детскую мечту.