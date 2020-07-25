Чем на самом деле может обернуться увеличение груди 

Время идет, тренды меняются, в том числе и в пластической хирургии. Все чаще женщины приходят с запросом не увеличить, а уменьшить. Однако клиенток-гигантоманток (тех, кто любит побольше) еще можно встретить. Почему некоторым девушкам изменяет чувство меры и как на самом деле выбирается размер имплантов в кабинете пластического хирурга?

Одной из экстремалок, о которой написали недавно мировые таблоиды, является 27-летняя жительница американского города Сафайр Сейнт. Вдохновленная секс-куклами (да, такое тоже бывает) блондинка увеличила грудь до седьмого размера и утверждает, что стала счастливее. Обычно к подобным красавицам с переделанной внешностью редко возникают вопросы. Куда чаще сейчас женщины хотят уменьшить слишком большую грудь — кому-то «повезло» от природы (например, Екатерина Варнава дважды делала пластику по уменьшению размера молочных желез), кто-то идет в ногу со временем и придерживается тренда на естественность. Не будем забывать и о том, что большая грудь зрительно старит женщину.

Амжад Аль-Юсеф Пластический хирург

Критерии идеального размера

«Перед операцией обязательно проводится консультация, где хирург подбирает имплант по определенным параметрам. Учитываются размеры грудной клетки, расстояния между грудиной и соском, между соском и складкой. В целом учитывается размер молочной железы».

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Если раньше выбор имплантов был небольшим, то сейчас, по словам специалиста, линейка каждого производителя включает в себя от 20 до 30 размеров. Среди всего этого многообразия со стопроцентной вероятностью можно найти новую грудь, подходящую по всем критериям.

Операция по экстремальному увеличению груди не так проста, как может показаться обывателю. За подобным хирургическим вмешательством стоит большая предварительная работа, зачастую на подготовительном этапе, прислушавшись к доводам хирурга, многие женщины делают выбор в пользу импланта меньшего размера.

Однако речь идет не о послушных и адекватных клиентках, которые, учитывая советы хирурга, доводят свои пропорции тела до идеала, а не до абсурда. В центре внимания пациентки, которые во что бы то ни стало хотят или грудь величиной с арбуз, или «инстаграмный» крохотный нос. И им не так важно, как на подобные прихоти отреагирует собственный организм. А ведь проблем может поджидать немало.

После операции грудь деформируется

«То, что хирург не отговаривает пациента, — это заблуждение. Процентность очень большая, когда хирурги отказывают пациенту на просьбу сделать грудь, не соответствующую анатомически возможным нормам. При отказе мои коллеги объясняют, почему не следует проводить подобную операцию и как лучше сделать, чтобы стало красивее».

В случаях, когда все уговоры бесполезны, самый лучший вариант — прямой отказ.

«Какой-то методологии отказа не существует. Сначала идет разговор о том, что имплант не подходит или лучше выбрать другой, или объясняется, что этот имплант не сможет анатомически прижиться из-за больших размеров — может начаться атрофия тканей. Также в качестве довода показываются фотографии звезд или каких-то персонажей с той или иной формой груди, которая не соответствует их анатомическим нормам. Если человек не понимает таких примеров, то можно откровенно сказать: "Найдите другого специалиста" или "Извините, я вас не смогу оперировать"».

Но судя по тому, что таких героинь, как живая калифорнийская секс-кукла, с каждым годом меньше не становится, далеко не все хирурги придерживаются подобных принципов.

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«Стоит помнить, что может возникнуть ряд неприятных моментов в процессе эксплуатации новой груди: боли в спине, сутулость, провисание молочной железы в дальнейшем. Кроме того, слишком большой имплант может привести к растяжению кожного покрова над молочной железой и растяжению самого соска. Грудь с годами деформируется».

По пути Анджелины Джоли

Звучит страшно, но ведь на все это клиентка согласилась сама, когда сообщила, что хочет грудь седьмого размера — и никак не меньше. Также она заочно подписала себя на то, что через несколько лет ей неизбежно придется заново ложиться под скальпель, чтобы подтянуть обвисшую грудь. То есть пациентки понимают и принимают это…

«Подтяжка бывает разная — по ореолу, линейная, якорная, подтяжка с отсечением части молочной железы или полностью. После примера Анджелины Джоли такие операции стали частым явлением. Разновидностей операции много. Все они могут быть сделаны и с сохранением импланта, и без», — подчеркнул врач.

Ситуация с упомянутой Джоли относится к другой истории. Напомним, что актриса решилась на операцию по удалению молочных желез, чтобы избежать рака груди. Как известно, врачи диагностировали у нее 87% вероятности рака груди и 50% вероятности рака яичников. В результате вмешательства риск возникновения онкологии у Джоли снизился с 87% до 5%. Превентивная мастэктомия, на которую решилась голливудская звезда, тут же стала трендом в США.