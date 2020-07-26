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Фигура российской легкоатлетки вызвала восторг фанатов 

Полина Алферова 3 часа назад
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике.
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников.
1/6  Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников.
Фото: @dariaklishina
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Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.
2/6  Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.
Фото: @dariaklishina
«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок красотка.
3/6  «План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок красотка.
Фото: @dariaklishina
Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой.
4/6  Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой.
Фото: @dariaklishina
Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию.
5/6  Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию.
Фото: @dariaklishina
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Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.
6/6  Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.
Фото: @dariaklishina
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников. «Рамблер» собрал самые яркие снимки красавицы.
Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.
«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок красотка.
Подписчики немедленно отреагировали:
«Вот это фигура…», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!»
Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой. Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию. Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.
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Красота , Фото , Дарья Клишина
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