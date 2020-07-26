Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

6/6 Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию.

5/6 Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию.

Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой.

4/6 Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой.

Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.

2/6 Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников.

1/6 Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников.

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников. «Рамблер» собрал самые яркие снимки красавицы.

Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.

«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок красотка.

Подписчики немедленно отреагировали:

«Вот это фигура…», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!»

Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой. Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию. Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.