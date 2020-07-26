Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем аккаунте фотографию в купальнике, которая вызывала восхищение поклонников. «Рамблер» собрал самые яркие снимки красавицы.
Дарья позирует на фоне водопада в слитном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.
«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок красотка.
Подписчики немедленно отреагировали:
«Вот это фигура…», «Мужу твоему повезет», «Слишком красивая!»
Дарья Клишина может похвастаться не только медалями, но и великолепной фигурой. Спортсменка регулярно выкладывает фотографии, которые позволяют убедиться в этом воочию. Напомним, что Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.