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Как быстро убрать синяки под глазами 

WomanHit.ru 4 часа назад
Как быстро убрать синяки под глазами
Фото: WomanHit.ru
Из-за чего появляется синева, как решить проблему и в каких случаях стоит прибегать к оперативному вмешательству, рассказывает пластический хирург Мадина Байрамукова
Появление синевы под глазами обусловлено несколькими возможными причинами: это наличие тонкой кожи в периорбитальной области; в некоторых случаях синяки под глазами являются проявлением большей пигментированности данной зоны у людей, которые относятся к III и IV фототипам. Самый распространенный вариант — венозный застой в данной области. Чаще всего синева под глазами появляется в следствие наличия тонкой кожи, через которую просвечивает круговая мышца глаза: чем больше венозный застой, тем больше она приобретает оттенок венозной крови. Поэтому нужно понимать, что любые средства, которые мы можем применить дома, не имеют терапевтического эффекта, а помогают лишь замаскировать проблему на небольшой период времени.
Для того, что справиться с синевой под глазами, можно применять средства с роликовым аппликатором, которые в своем составе содержат венотоники — вещества, улучшающие микроциркуляцию крови. К ним относятся средства на основе экстракта гинкго билоба и артишока. По утрам также можно использовать предварительно охлажденные в холодильнике гидрогелевые патчи для глаз. Они создают перепад температуры и таким образом улучшают местное кровообращение. Для этих же целей можно специально замораживать кубики с зеленым чаем.
В борьбе с синяками под глазами не стоит усердствовать с средствами, содержащими в своем составе лимонную кислоту, или применять сок лимона. Так как круги под глазами редко возникают по причине пигментации, и осветлить данную зону у вас вряд ли получится. В интернете можно встретить много советов по использованию аптечных препаратов для устранения синевы под глазами, например, «Троксерутина». Данная мазь оказывает венотонизирующее и противоотечное действие. Естественно, применять ее нужно осторожно, чтобы не вызвать попадания в глаз.
Среди косметологических процедур, позволяющих справиться с синевой под глазами, можно отметить мезотерапию. В данной ситуации мезотерапия будет работать в трех направлениях:
1) Отбеливание пигментрированной кожи вокруг глаз. Здесь на помощь приходят витамин С и арбутин — фермент, который задействован в образовании меланина и применяется в лечении пигментации.
2) Второе направление — уплотнение кожи вокруг глаз препаратами, содержащими коллаген и нуклеиновые кислоты.
3) Третье направление — применение веществ, улучшающих венозный отток и микроциркуляцию крови (гинко билоба, артишок, рутин).
В отношении синяков под глазами хорошо работает фракционная мезотерапия. Для того, чтобы уменьшить перепад свето-тень и визуально сделать синеву под глазами менее заметной, можно заполнить носослезную борозду филерами на основе гиалуроновой кислоты.
Если темные круги под глазами возникают по причине грыжи нижнего века (мешки): когда жировая грыжа наполняется жидкостью, отекает, затрудняет венозный отток и вызывает лимфостаз, что ведет к усилению или появлению синевы под глазами, то в качестве решения проблемы пациентам рекомендуется нижняя блефаропластика.
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